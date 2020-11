Von Fahrbahn abgekommen

Der Energieberater war am Samstag in der Früh alleine in seinem Firmenwagen auf der Lanzendorfer Landesstraße Richtung Bad Zell unterwegs gewesen. Warum er in einer lang gezogenen Linkskurve plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Der Wagen prallte heftig gegen einen Baum. „Das Auto hat sich anschließend wohl überschlagen und ist in der angrenzenden Wiese liegen geblieben. Zwischen Aufprallort und dem Wrack lagen 20 bis 25 Meter“, schildert Claus Moser, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Zell, den Unfallhergang.