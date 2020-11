Die Unternehmensgründer Michael Forster und Thomas Steinmüller produzieren und vertreiben schon seit geraumer Zeit ihr Desinfektionsmittel. Doch speziell in der Corona-Krise sahen die Jungunternehmer eine Chance: „Vieles kommt aus China. Wir wollten eine Tiroler Lösung“, so die Erfinder. Das Besondere an dem sterilen Produkt: Weder Alkohol, Lösemittel noch Duft oder Farbstoffe geben die beiden „Düsentriebs“ dem Gemisch bei. „Unsere Handdesinfektion ist laut Laborergebnissen in der Lage, behüllte Viren wie Sars-Cov2- und Influenzaviren innerhalb von 15 Sekunden ausreichend zu eliminieren“, betont Forster.