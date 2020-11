Die Jüngste geht in den Kindergarten, die anderen drei besuchen die Schule oder haben Distance Learning. Die Lehrer bieten teils sehr unterschiedliche Lernangebote oder -hilfen. Was Morrenth noch beschäftigt: Schulen senden unterschiedliche Botschaften aus. Die eine signalisiert: „Lasst die Kinder zu Hause! Die andere ermutigt, die Kinder zu schicken. Diese widersprüchlichen Haltungen treiben einen Keil in die Elternschaft, ich habe schon Freunde verloren“, sagt Morrenth. „Man kommt sich schlecht vor, wenn man die Kinder dennoch in die Schule gibt. Andere würden es gerne tun, trauen sich aber nicht.“