„Schritt in Öffentlichkeit habe ich nicht bereut“

Seine Mama hatte Angst um ihren Sohn und daher hat sie beschlossen, ihre Geschichte publik zu machen. „Ein Schritt, den ich nicht bereut habe, denn kurz danach hieß es, dass mein Sohn Mitte Dezember in eine Garçonnière einziehen darf, sofern er unter anderem weiter die Therapiesitzungen besucht und regelmäßige Drogentests macht. Er wird dort betreut und erhält etwa Kontrollbesuche von Betreuern. Sein Geld wird ihm gestaffelt ausbezahlt, sodass er nicht alles auf einmal ausgeben kann. Eine große Last fällt mir von den Schultern. Das ist ein wichtiger Schritt für uns alle. Ich bin wirklich dankbar dafür“, gibt die Mama preis.