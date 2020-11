Regierende SP trotzt gewohntem Gegenwind

So oder so – die SP will sich nicht von der Vision abbringen lassen. Es sei klar, dass die Pläne nicht einfach umzusetzen sind. Schließlich habe man aber auch beim Truppenübungsplatz sowie beim Viehofner See die Vision trotz starkem Gegenwind durchgebracht, heißt es hierzu. „Wie bekannt sein sollte, ist unser Hauptbrunnengebiet mittlerweile jenes in Brunn, also weit weg vom Südsee,“ tönt es aus der Parteizentrale.