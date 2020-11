In diesem Winter wird, verstärkt durch die Corona-Pandemie, Hilfe für Menschen in Not besonders wichtig sein. „Vor allem jene Menschen, die schon vor der Krise von Armut gefährdet waren oder in schwierigen Verhältnissen lebten, leiden sehr unter den Folgen der Pandemie und blicken voller Sorge in ein ungewisses neues Jahr“, so Michael Strugl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Verbund. Man habe sich daher entschlossen, in diesem Jahr auch die Hilfsaktion von „Krone“ und Caritas zu unterstützen.