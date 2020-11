Einen Tag nach Bekanntwerden der illegalen Leerungen von Schließfächern in insgesamt drei Banken in Niederösterreich und Wien hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Veröffentlicht wurden Bilder, die jeweils zwei Verdächtige an den Tatorten in Mödling und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) zeigen.