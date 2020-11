Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, soll der Verdächtige gestanden haben, dass sich beim Hantieren mit dem Kleinkalibergewehr ein Schuss gelöst hatte. Dieser traf den Salzburger, als er sich gerade weggedreht hatte, um etwas aufzuschreiben, so die Aussage des 37-Jährigen. Der Verdächtige gab weiters an, am fraglichen Tag unter Medikamenteneinfluss gestanden zu haben. „Ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben, um die Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen“, sagte Kitz. Der Amtsarzt hat ihm diese am 6. November bei der Verhaftung bescheinigt. Seitdem sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.