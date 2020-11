In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Die Behörden meldeten innerhalb von 24 Stunden 195.542 neue Fälle. Am Freitag wurden 187.833 neue Fälle registriert. 254.000 Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben.