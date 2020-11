Derzeit sehe es nicht so aus, als ob persönlichen Daten von Fans und Kunden betroffen sind, hieß es. Experten sollen den Vorfall untersuchen. „Alle kritischen Systeme, die für die Spiele in Old Trafford benötigt werden, bleiben sicher und betriebsbereit, und das Spiel gegen West Bromwich Albion wird stattfinden“, hieß es in der Erklärung. United trifft am Samstag um 21 Uhr zu Hause auf West Bromwich Albion.