Zum zwölften Mal stehen sich heute Thiem und Djokovic, der beim 6:3, 7:6 gegen Alex Zverev wieder sein bestes Tennis auspackte („Ich habe mich großartig gefühlt“), gegenüber, die Nummer eins der Welt führt gegen die Nummer drei in den direkten Duellen mit 7:4. „Gegen Novak wird es extrem schwer“, erklärt Dominic, „man bekommt nichts geschenkt, die kleinste Schwäche wird brutal bestraft.“ Bei den Australian Open verlor Thiem heuer im Endspiel in fünf Sätzen, davor hatte er den 17-fachen Major-Sieger aber in London beim Masters im Gruppenspiel bezwungen. „6:7, 6:3, 7:5“, hat Dominic das Ergebnis im Kopf, „so ein Match vergisst man nicht, das war eine meiner besten Vorstellungen.“