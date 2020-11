Kinder, wie die Zeit vergeht! Gute 202 Wochen, oder genau 1411 Tage, ist es her, dass eine Siegerin in einem Damen-Weltcup-Slalom nicht Mikaela Shiffrin oder Petra Vhlova hieß. Frida Hansdotter war’s, am 10. Jänner 2017 in Flachau. Und die letzte Siegerin, die mit einem österreichischen Anorak auf dem Slalom-Podest ganz oben gestanden ist? Das war die Tirolerin Niki Hosp im amerikanischen Aspen - vor 2183 Tagen oder 312 Wochen, am 30. November 2014. Auch schon ein Zeitl her!