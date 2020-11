„Die Raptors werden ihre Heimspiele in Tampa Bay bestreiten, um die Saison 2020-21 zu eröffnen“, teilte der Klub am Freitag mit. Ab 22. Dezember ist eine verkürzte reguläre Saison mit 72 Spielen angesetzt. Aktuell sind für das einzige kanadische NBA-Team laut Behörden keine Reisen in die USA möglich, die Grenzübergänge sind für nicht unbedingt nötige Fahrten geschlossen.