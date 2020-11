Die Graz99ers haben am Freitag ihren Platz an der Spitze der ICE-Hockey-League behauptet! Die Steirer setzten sich in Bratislava mit 5:3 durch, ihr Matchwinner in ihrem 1000. Spiel des Grunddurchgangs (seit Liga-Neugründung 2000) war Dominik Grafenthin mit drei Treffern vom 1:2 zum 4:2 (20., 28., 39. Min.). Mit 25 Punkten führen sie vor dem Samstag-Spiel der Vienna Capitals beim VSV vier Zähler vor den Wienern, die allerdings mit drei Matches im Rückstand sind. Der KAC büßte hingegen etwas an Terrain ein.