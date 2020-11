Schöne „Bescherung“ für mehrere Autobesitzer in Weiz: Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Freitag in die Tiefgarage ein und entwendeten insgesamt zwölf hochwertige Kompletträder (Felgen und Reifen). Die Räder waren zum Teil frei zugänglich gelagert. In einem Fall wurden die Räder aus einem aufgebrochenen Kellerabteil gestohlen. Die Täter konnten unbemerkt mit ihrer Beute flüchten.