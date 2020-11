Was am Papier schnell getippt ist, bedeutet in der Realität aber großen Aufwand. Zu großen – wie Norbert Dürnberger, Vorsitzender des Zentralausschusses, und Dienststellenausschuss-Chef Mario Raudner (Graz-Jakomini) betonen. Nun will die Regierung auch noch terroristische Gefährder im Maßnahmenvollzug unterbringen. Mehr Planstellen soll es dafür aber nicht geben. „Die Justizwache wurde über Jahre ausgehungert. Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrors sind zu begrüßen. Aber man muss die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen!“