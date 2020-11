Der SV Lafnitz bleibt im Kampf um den Aufstiegsplatz in der 2. Liga in der Poleposition! Die Steirer setzten sich am Freitagabend im Spiel der 10. Runde gegen Vorwärts Steyr verdient mit 3:0 (2:0) durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und hielten damit den Drei-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz. Einen Zähler vor Lafnitz liegt weiter der nicht aufstiegsberechtigte Spitzenreiter FC Liefering, der beim Heim-6:1 in Grödig gegen Kapfenberg keine Mühe hatte.