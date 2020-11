Jesse Marsch begrüßte am Donnerstagnachmittag die letzten seiner zuvor im Nationalteam-Einsatz weilenden Schützlinge wieder am Trainingsplatz. In der Länderspiel-Pause stimmte der Amerikaner seine Rumpftruppe bereits auf die kommenden, „intensiven“ fünf Wochen mit neun Spielen bis 20. Dezember ein. Gearbeitet wurde mit Blick auf die Champions League vermehrt an den Vorstellungen in der letzten Viertelstunde. Da kassierte Salzburg bei den Niederlagen gegen Atletico Madrid und die Bayern entscheidende Gegentore.