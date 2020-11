„Fendouzhe“ (was übersetzt „Weites Meer“ bedeutet) hatte erst Anfang November mit einem Tauchgang in 10.909 Meter Tiefe einen neuen Tauchrekord aufgestellt. Mit seinen Roboterarmen sollte das U-Boot biologische Proben vom Meeresgrund im Marianengraben holen. Die Forscherin an Bord berichtete CCTV, bei dem Tauchgang hätten sie „viele Arten“ beobachten können.