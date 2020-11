Eine Technische Universität in Oberösterreich hat Kanzler Kurz am 28. August angekündigt. Der Linzer Neos-Nationalratsabgeordnete Felix Eypeltauer wollte von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann viele Details über das Projekt wissen, ist aber über die Antworten entsetzt: „Ein Konvolut an nichtssagenden Worthülsen! Schwarz auf weiß ist darin zu lesen, dass es kein Konzept gibt.“