Zurück zur Magie

Seinen Sehnsuchtsort hat Garvey danach in der Musik gefunden und genau dort liegt nun die Brücke zur Kindheit. „Vor zwei Jahren habe ich bemerkt, dass es sich zu einer Liebe auf Distanz entwickelte. Ich war ständig nur am Dinge erledigen und der Terminkalender war so voll, dass ich keine Zeit mehr für Kreativität hatte. Als ich mir dann die Zeit nahm und mich hinsetzte, dachte ich an die Insel. An diesen magischen, mystischen Ort, an dem alles gut ist. Die Platte gibt mir das Gefühl, endlich wieder angekommen zu sein. Gibt es Hy Brasil wirklich oder ist es eine Phantominsel? Im Endeffekt geht es darum, was ich glaube und ich glaube fest daran. So wie ich fest daran glaube, dass diese Platte erfolgreich sein wird.“ Nachdem der Vorgänger „Neon“ als erstes Garvey-Werk mit Gold geadelt wurde, kann der Künstler einen gewissen Druck nicht abstreiten. „Musik ist und bleibt ein Abenteuer. Ich will mich immer neu erfinden, ohne aber auf meine Stärken zu verzichten. Wichtig ist nur, dass man die ausgetretenen Pfade immer wieder verlässt, und sich auf etwas Neues, Unbekanntes einlässt.“