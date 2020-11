Nachdem es am Montagabend bereits eine Demonstration gegen die Schulschließungen vor dem Bundeskanzleramt in Wien gegeben hatte, versammelten sich am Freitagnachmittag erneut rund 70 bis 100 Personen im Sigmund-Freud-Park, um gegen die geschlossenen Schulen zu protestieren. Diesmal wurde die Demonstration von der Psychologin Judith Raunig organisiert, die bereits im Frühjahr die Elterninitiative „Aktion Kinderrechte während Corona“ gegründet hatte.