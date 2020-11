Für Teiber könnten die offenen Sonntage ein Einfallstor sein. Sie fürchtet, dass es möglicherweise nicht bei einzelnen Tagen bliebe, sondern dass sich die offenen Geschäfte am Sonntag so einbürgern könnten. „Auch Handelsangestellte sind Menschen mit Familien“, gibt sie zu bedenken. Handelsmitarbeiter seien während der Krise ohnehin ungleich stark gefordert gewesen. „Wir sind außerdem wirklich verärgert, dass wir das über die Medien mitbekommen, ohne, dass mit uns gesprochen wird“, so Teiber weiter.