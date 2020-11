Ein Umsatz von 42 Millionen Euro, gleichzeitig der vierthöchste in der Vereinsgeschichte, wird sich nach den Angaben von Peschek im laufenden Geschäftsjahr „aller Voraussicht nach so nicht ausgehen“. Zwar spielt Rapid diesmal im Gegensatz zum Vorjahr in der Europa-League-Gruppenphase, durch die Geisterspiele bleibt aber ein großes Umsatzplus aus. Mit Publikum hätte es aus den drei Heimspielen wohl einen Gesamterlös von rund drei Millionen Euro gegeben, vermutete Peschek. Dieser Verdienstentgang kann im Gegensatz zu Abo-Rückerstattungen nicht beim Sportligen-Fonds eingemeldet werden.