„Gegen Novak ist es irre schwer“, sagte Thiem vor wenigen Tagen gegenüber der „Krone“, „da wird einem wirklich alles abverlangt.“ Am Samstag kommt es in London nun zum nächsten Gipfeltreffen. Der „Djoker“, der in London seinen sechsten Titel anstrebt, spielt erstmals seit dem knappen Australian-Open-Finalsieg gegen Thiem, den er damals nach 1:2-Sätzen noch in fünf Sets besiegte.