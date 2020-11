Patienten werden quer durchs Land verschoben

Unter ihnen sind auch Post-Covid-19-Patienten, die oft lange unter Spätfolgen zu leiden haben. „Betroffene mit weniger Betreuungsnot können ebenfalls übernommen werden, aber noch keine, die beatmet werden müssen“, so der leitende Arzt. Die ersten Patienten aus Tirol kommen etwa nach Hochegg in Niederösterreich. Das Rehazentrum in Großgmain übernimmt Salzburger Patienten. Die beiden Häuser in Weyer und Bad Schallerbach betreuen stationäre Patienten aus den Spitälern Oberösterreichs. Patienten aus dem Krankenhaus in Wiener Neustadt kommen ins Reha-Zentrum in Bad Tatzmannsdorf.