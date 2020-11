Neben den bekanntesten Märkten wie dem Kaiser-Josef-Platz oder dem Lendplatz gibt es auch Märkte in Eggenberg (Hofbauerplatz), Andritz (Hauptplatz), Geidorf (Geidorfplatz), Gösting (Shopping Nord), in Ragnitz (Pfarre, Ragnitzstraße 164), am Hasnerplatz, in St. Peter (Pfarrweg), in Straßgang (Kärntner Straße 451), in der Triestersiedlung (Pfarre St. Johannes), in Wetzelsdorf (Gasthof Lindenwirt) und in der Smart City.