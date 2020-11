Wie notwendig eine eindeutige Trendumkehr inzwischen wäre, zeigt einmal mehr ein Blick in die Spitäler. Denn mit 701 Covid-Patienten müssen dort nun bereits dreimal so viele Patienten versorgt werden wie bei der ersten Welle im Frühjahr. Dabei ist es vor allem die ältere Generation, die weitaus stärker als noch im Frühjahr von einer Infektion betroffen ist. Und das zeigt sich leider wiederum auch in der Statistik der Todesfälle. Durchschnittlich sind aktuell vier von zehn am Virus verstorbenen Personen in Niederösterreich 75 Jahre und älter.