Ihr Rat ist ehrlich, direkt und, obwohl sehr wertvoll, auch nicht teuer. Sozusagen in eigener Sache dürfen derzeit nämlich Kinder der Sportmittelschule sowie der Otto-Glöckel-Volkssschule in St. Pölten an der Planung des Kinderkunstlabors im Altoona-Park mitwirken. „Die Kinder werden in einem Expertenbeirat in den Planungs- und Bauprozess des Labors miteingebunden“, schildert Projektleiterin Carolin Riedelsberger. Auch während des Lockdowns sei man mit den Kindern in regem Austausch. Sogar eine Erweiterung um die Expertise zweier Kindergartengruppen stehe bevor.