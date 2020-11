„Ich bin am Weg in die Notarztdienststelle und spät dran“, begründete der Neuhofener, warum er um 5.20 Uhr früh so rasant unterwegs war und erst nach einer Nachfahrt der Polizei gestoppt werden konnte. Der Alkotest war negativ, doch den Beamten kam das Verhalten des 45-Jährigen sehr verdächtig vor - er wurde zum Drogen-Schnelltest zur Polizei Traun gebracht. Dort sollte er in einen Probenbecher urinieren, doch in einem unbeobachteten Moment spuckte er hinein, drehte den Wasserhahn auf und füllte den Becher.