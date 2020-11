„Gesundheit der Gäste steht im Vordergrund“

Der Geschäftsführer der Patscherkofelbahn, Adrian Egger, betont, dass „alle Partnerbetriebe am Berg überzeugt sind, dass die Gesundheit der Gäste im Vordergrund steht“ und die Mitarbeiter dank der App „ihnen ein sicheres Gefühl vermitteln können“. Am 12. Dezember soll der Saisonstart am Patscherkofel erfolgen.