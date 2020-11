„Unser Ziel ist, Zukunft zu gestalten“, sagt Karas über das Europäische Parlament. Hierfür brauche es gemeinsame Regeln, und Ziel des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus sei es, jene zu sanktionieren, die sich nicht an diese gemeinsamen Regeln hielten, so Karas. Dies soll aber nur jene Regeln betreffen, die unter das EU-Recht fallen und in der Grundrechte-Charta festgeschrieben sind. Die Behauptungen Ungarns oder Polens, der Mechanismus würde Staaten zwingen, Migranten aufzunehmen oder die gleichgeschlechtliche Ehe einzuführen, seien somit falsch und die Behauptung, der Rechtsstaatsmechanismus greife in nationales Recht ein, sei ein „Ablenkungsmanöver“.