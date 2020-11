Viele schwangere Arbeitnehmerinnen wenden sich verzweifelt an den ÖGB, weil sie sich Sorgen um ihr ungeborenes Kind und ihre eigene Gesundheit machen, so Schumann. Aktuell gebe es zwar keine konkreten Hinweise darauf, dass das Coronavirus auf das Kind im Mutterleib übertragbar sei, aber auch nicht ausreichend Erfahrungsberichte. „Der Schutz von schwangeren Frauen muss gerade auch in der Corona-Pandemie gewährleistet werden. Wir fordern daher in dieser sehr belastenden Ausnahmesituation die Möglichkeit auf vorzeitigen Mutterschutz für schwangere Arbeitnehmerinnen.“