Im Frühjahr war das Geschäft der weltweit zweitgrößten Modekette in der Coronakrise eingebrochen. Im kommenden Jahr will die Kette rund 250 ihrer weltweit über 5000 Filialen schließen, hatte sie Anfang Oktober angekündigt. H&M beschäftigt in der Bundesrepublik nach eigenen Angaben rund 16.000 Menschen.