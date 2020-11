Der deutsche Star-Friseur Udo Walz (76) ist tot. Er starb am Freitag an den Folgen eines Diabetes-Schocks, den er vor zwei Wochen erlitten hatte. Das bestätigte sein Ehemann Carsten Thamm-Walz gegenüber der „Bild“. Walz sei nach seinem Diabetes-Schock ins Koma gefallen und danach nicht mehr aufgewacht. „Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen“, so Thamm-Walz.