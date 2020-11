Nicht nur in Zeiten von Corona sind die Zuggarnituren der Traunseetram so gut wie leer. Laut Rechnungshof steigen auf der 18 Kilometer langen Strecke von Gmunden nach Vorchdorf an Werktagen rund 2260 Personen in die Straßenbahn ein.

(Bild: Fellner Klemens)