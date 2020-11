70.000 Corona-Patienten in den USA in Spitälern

Am Donnerstagabend wurden 2200 Corona-Tote binnen 24 Stunden vermeldet, es gab landesweit zudem mehr als 200.100 Neuinfektionen. Mehr als 70.000 Corona-Patienten müssen laut covidtracking.com derzeit in medizinischen Einrichtungen betreut werden. Weil einige Spitäler vollkommen ausgelastet sind, mussten drastische Maßnahmen ergriffen werden. Auch Kapellen, Kantinen und Wartesäle sollen bereits zu Krankenzimmern umgestaltet worden sein.