Mindestens drei Banken sind von dem am Freitag aufgeflogenen groß angelegten Schließfächer-Coup betroffen: Wie am Nachmittag bekannt wurde, hat jene Bande, die sich zu Schließfächern in zwei Banken in Niederösterreich Zugriff verschafft hat, wohl auch in Wien zugeschlagen. Betroffen ist eine Bank in Döbling.