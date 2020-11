Der Sozialverein Deutschlandsberg in der Weststeiermark mit 142 Mitarbeitern hat am Freitag beim Grazer Zivilgericht Insolvenz angemeldet. Bei dem Verein war es im Vorfeld zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Daher wurde auch eine neue Vereinsleitung gewählt. Unter der neuen Obfrau, Maria Skazel, ÖVP-Landtagsabgeordnete, wurde versucht, einen Konkurs zu vermeiden. Offenbar führte aber kein Weg an der Insolvenz vorbei.