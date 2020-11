Feldkirchen „Einkaufen ohne Kontakt boomt, daher habe ich mich dafür entschieden, damit auch in Kärnten zu starten“, sagt Alexander Kohlweg, Adeg–Kaufmann in Friesach. Donnerstag wurden die ersten „Kastl Greissler“ in Feldkirchen und auch in Liebenfels eröffnet: „Wir haben mit zwei Containern begonnen, es sollen aber weitere folgen.“ Eingekauft werden kann mit Karte oder mit Bargeld. „Den Fokus legen wir auf regionale Produkte der Bauern und der Kärntner Unternehmen.“ In den Regalen sind über 400 Waren zu finden: „Es ist alles für den täglichen Bedarf vorhanden.“ Der „Kastl Greissler“ wird übrigens videoüberwacht. „Das ist eine super Sache“, lobt auch Feldkirchens Stadtchef Martin Treffner.