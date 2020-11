Der Beschuldigte, der in Baden-Württemberg wohnt, zog sich bei dem Sturz am 14. März in dem Pinzgauer Wintersportort ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Zunächst wurde er ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Aufgrund der attestierten Blutungen im Schädel flog ihn ein Notarzthubschrauber am 17. März zur Neuro-Intensivstation der Christian-Doppler-Klinik des Uniklinikums Salzburg. Nach einem positiven Corona-Test am 18. März wurde der Patient auf die Covid-19-Intensivstation des Landeskrankenhauses (ebenfalls Uniklinikum) gebracht und dort am 27. März auf die Covid-19-Normalstation verlegt. Einen Tag später, am 28. März, verließ er eigenmächtig das Spital.