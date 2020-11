„Die Methode ist denkbar einfach und doch sehr effizient“, erklären Anika Karall und Vanessa Rosbound, Initiatorinnen der Aktion. Jeder, der etwas ausgemustert hat, das er nicht mehr brauchen kann, soll die Gegenstände fotografieren und dann in der Facebook-Gruppe „Eisenstadt schenkt“ posten. „In dem Post sollen die Betroffenen auch jenen Verein nennen, an den gespendet werden soll und die jeweilige Kontonummer bekannt geben“, so Karall. Der Abnehmer muss dann, bevor er die Ware abholt oder zugestellt bekommt, als Gegenleistung eine frei zu wählende Summe, mindestens aber 5 Euro, an den angegebenen Verein spenden.