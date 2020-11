Auch in Pandemie-Zeiten elektrisierte die 45. „OÖ-Krone“-Kickerwahl das Fußball-Unterhaus! 22.000 Stimmen mehr als im Vorjahr haben dabei den Weg in unsere Redaktion gefunden. Während bei den Profis mit Christian Ramsebner zum zweiten Mal in Folge ein LASK-Kicker den Titel holen konnte, gelang dem 2. Klasse Westnord-Klub St. Agatha mit dem Sieg durch Markus Panacker in der Trainerwertung, und dem Triumph von Sebastian Ferihumer in der Kategorie „Ab Regionalliga“ das Double.