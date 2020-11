Im letzten Jahr zeigte AMD bereits mit seinen ersten Chips mit RDNA-Architektur, dass man potente Grafiklösungen bauen kann, griff damit aber nur Nvidias Mittelklasse an. Mit der nun gestarteten RDNA2-Architektur, die auch in den neuen Spielkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X von Sony und Microsoft Verwendung findet, greift man nun Nvidias Oberklasse an. Zum Start gibt es drei RDNA2-Grafikkarten: Die Radeon RX 6800 bzw. 6800 XT um 580 bzw. 650 Euro sind bereits erhältlich, am 8. Dezember folgt mit der RX 6900 XT um 1000 Euro das Flaggschiff der Reihe.