Werder Bremen will endlich das Ende der Rekord-Niederlagenserie gegen Bayern München. 19 Mal hintereinander verloren die Norddeutschen in der Bundesliga gegen den Meister. So etwas gab es noch nie in der höchsten deutschen Spielklasse. Teilweise gab es für die Bremer auch deutliche Pleiten. „Doch wir haben große Lust auf das Spiel“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor der Partie am Samstag in München. Dieses Spiel, Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach gegen Augsburg, Hoffenheim gegen Stuttgart und Schalke 04 gegen Wolfsburg können Sie HIER ab 15.30 Uhr im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen!