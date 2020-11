Das neue „Who is who“ der weltweit einflussreichsten Forscher hat der Datenkonzern Clarivate Analytics kürzlich veröffentlicht. 6167 Personen aus mehr als 60 Ländern wurden in die Liste aufgenommen. Darunter acht Namen von Wissenschaftlern der Leopold-Franzens-Universität (4) und der Medizin-Uni (4) in Innsbruck.