„Ich sehe die Lage für den Winter positiv, ab dem Frühjahr wird das Geschäft wieder gut laufen. Die Massen-Tests, die die Regierung machen will, werden Erfolg bringen, auch bei uns in den Hotels gibt es für die Gäste Covid-Tests. Nur wer vom Virus betroffen ist, wird behandelt. Und die schützende Impfung steht unmittelbar bevor. In Italien werden schon Corona-Tests an die Haushalte mit der Post zugestellt. Auch die Restaurants werden in unseren Hotels geöffnet. Wir sind gewappnet, wollen den Gästen zu Weihnachten Skiurlaub anbieten. Langfristig sehe ich die Ski-Saison positiv.“