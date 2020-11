Strukturelle Probleme in Heimen?

Zuvor hatte die politische Opposition bemerkt, dass die im Vergleich zu anderen Bundesländern hohe Zahl an Corona-Todesfällen in Heimen in der Steiermark auf strukturelle Probleme hinweise. In Sachen Pflege müsste man in der Steiermark etwas ändern und aus der Krise lernen, meinte etwa Sandra Krautwaschl von den Grünen. Kritik gab es auch seitens der KPÖ in Graz, weil Pflegeheime bisher zu lange auf Schnelltests hätten warten müssen.