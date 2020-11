Andreas Gabalier macht sich zum heutigen 36. Geburtstag mit seinem ersten Weihnachtsalbum ein besonderes Geschenk. „Wir haben bei keinem Album zuvor so viel Zeit und das nötige Kleingeld in die Hand genommen, wie für ,Volksrock’n’Roll Christmas‘. Eine weltumspannende Produktion mit Stationen in Nashville und New York für das ,Grundfundament‘ der international klingenden Weihnachtssongs. Gabalier wurde sogar ein Englisch-Coach zur Seite gestellt.“ DIe „Krone“ verlost insgesamt drei dieser Weihnachts-CDs, persönlich signiert von Andreas Gabalier!