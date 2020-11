„Das Team harmoniert in dieser Saison total, darauf wollen wir gleich wieder aufbauen“, brennt auch Baji aufs Comeback in der Volley League am Samstag daheim gegen die Wildcats Klagenfurt. Die mit Heli Voggenberger einen früheren Salzburg-Spieler und Sernow-Schützling als Trainer haben und ebenfalls zuletzt in der Corona-Falle saßen.